Luna nueva en Cáncer: cómo afectará a cada signo y sus emociones

Tauro, no podes sumergirte en el barro y esperar salir con la ropa limpia. Con otras palabras: evita situaciones que puedan empañar tu integridad. Rodearte de personas a las que no respetas inevitablemente te influirá negativamente, ya que sus hábitos y actitudes se te contagiarán, llevándote por un camino en el que quizás acabes por no respetarte a ti misma.