La llamativa historia que vincula a la selección argentina con Pampa Pozo

“Este lugar es muy tranquilo y me encanta; acá nos ayudamos entre todos. A mi hijo le puse el mismo nombre que Messi”, le dijo Fabián a LA GACETA. “Lo sigo a ‘Leo’ desde que empezó a jugar y jamás lo insulté. Me pareció una locura que le hayan dicho pecho frío. Para mí no va a pasar nada con la Selección cuando él no esté. A pesar de que tiene buenos jugadores, Messi es la figura central”, agregó.