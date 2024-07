Con gritos, seguidores de Bullrich se fueron de la asamblea y se consuma la fractura del PRO

Antes de que se materializara esta fractura, Patricia Bullrich difundió una carta explicando su postura: "El debate que quiero impulsar en el PRO no se trata simplemente de cargos, es mucho más profundo: es un debate sobre el rumbo. No vamos a retroceder. Decidimos apoyar a Javier Milei porque si el cambio no se lograba ahora, nos hundíamos. Y en solo seis meses, ya estamos viendo un cambio inédito, logrado contra viento y marea".