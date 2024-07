Neil Gaiman, creador de "Coraline", es acusado por abuso sexual

Neil Gaiman, autor británico conocido mundialmente por escribir la novela "Coraline" en la que se basa la película animada, fue acusado por agresiones y abuso sexual. Los testimonios de las víctimas se dieron a conocer en un podcast de cuatro episodios denominado “Master: the allegations against Neil Gaiman”, de Tortoise Media. La primera denuncia proviene de una ex niñera de su hijo, mientras que la segunda fue realizada por una fanática de su trabajo.