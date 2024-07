Milei felicitó a Lemoine por su explicación sobre la suba del dólar y la inflación

Durante su participación en el canal de noticias, Lemoine expresó en uno de los pasajes que “lo que no tenemos ahora es la inflación galopante que teníamos en diciembre” y se alineó con Milei al afirmar que la suba del dólar paralelo no iba a afectar la escalada de los precios “porque la inflación no es el aumento de los precios. Es la pérdida de valor por la emisión. O sea, cuando emitís sin respaldo una moneda va perdiendo el valor porque hay más de eso y la gente no la requiere”.