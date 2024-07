Brenda Uliarte contestó preguntas y luego se arrepintió en el juicio por el atentado conta Cristina Kirchner

Su voz se escuchaba bajito en el micrófono y la transmisión de youtube no funcionaba. La fiscal quiso saber si no trabajaba también vendiendo “contenido erótico”. “Sí, también”, afirmó. “¿Ganó dinero con eso?”, le consultó. “Sí, he ganado”. “¿Va a declarar?, le preguntó la jueza. “Sí, voy a declarar”. Hubo un silencio esperándola.