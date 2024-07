Una vieja gloria de San Martín con pasado en Emelec se animó a analizar el cruce de Argentina por Copa América 2024

- Recuerdo mi primera Copa Libertadores con Emelec. Jugamos contra Junior de Barranquilla y América de Cali, donde enfrenté a grandes jugadores como Oscar Córdoba y el “Patrón” Bermúdez. Cambié la camiseta con Bermúdez, que tiempo después jugó en Boca. Después la regalé, no me quedé con ninguna camisa; ahora me arrepiento, porque no me quedó nada; pero estoy feliz porque lo recuerdo todo.