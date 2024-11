Cómo trabajar remoto y ganar en dólares: top de las mejores plataformas

5. Daily Transcription: Ofrece una variedad de oportunidades de transcripción en áreas generales y especializadas, con la flexibilidad de fijar tu propio horario. Algunos de los trabajos son servicios de subtitulación que empiezan por U$S 9 por minuto, de traducción, U$S 0,10 por palabra, guiones de post producción, U$S 5.00 por minuto y transcripciones U$S 0,25 por minuto. Más datos en el sitio web Dailytranscription.