Los comicios de Uruguay: disputa entre herencias políticas

Los herederos políticos del presidente Luis Lacalle Pou y del ex mandatario José Mujica disputarán en octubre la presidencia de Uruguay tras las internas partidarias celebradas el domingo, marcadas por un récord histórico de baja participación. Álvaro Delgado, ex secretario de la Presidencia, y Yamandú Orsi, ex intendente de Canelones, ganaron las primarias en el Partido Nacional (PN, centroderecha) y el opositor Frente Amplio (FA, izquierda).