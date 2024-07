Juariu contó que está embarazada: "Fue muy inesperado"

"Mauro Szeta es el padre", bromeó Vicky Braier (como es su nombre real), divertida. Luego relató: "Me fui a hacer unos estudios porque estaba con la presión baja y tenía bajo el hierro. Todavía no tenía hecho el estudio de los tres meses que dice que está todo bien y encaminado. No podía decir nada".