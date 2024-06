La dura advertencia de Martín Redrado al Gobierno: "No va a haber inversiones"

"Me hubiera gustado que el ministro (Caputo) planteara ayer que todos los jueves el Banco Central y la Comisión Nacional de Valores van a ir sacando una a una las restricciones que tiene el cepo cambiario. Un jubilado, por ejemplo, no puede comprar los 200 dólares que compraba antes. Yo propongo ir sacando todas las semanas restricciones como esas. No hay dólares para levantarlo inmediatamente, pero sí se puede ir desarmando de a poco, planteando un sendero", completó.