Achaparramiento del maíz: “Las acciones deben apuntar a bajar la población del vector; esa es la base de la pirámide”

Destacó que los miembros del comité “Salvemos al Maíz” están convencidos de que no hay una propuesta aislada que dé una solución. “Debido a ello, necesitamos que cada uno de los que producimos y trabajamos en este sector seamos partícipes, para encontrar las soluciones a los daños que provoca el achaparramiento del maíz. Se sabe que no hay medidas aisladas. No hay una solución individual”, puntualizó Blasco.