Joe Biden ratificó su candidatura tras el debate presidencial: "Hay demasiado en juego"

Durante un acto en Carolina del Norte, el mandatario demócrata abordó los recientes cuestionamientos sobre su avanzada edad y su capacidad para estar al frente del país durante un nuevo mandato y reconoció que, si bien "no ando tan bien como antes, no hablo tan bien como antes, no debato tan bien como antes, sé lo que se me da bien… sé cómo decir la verdad".