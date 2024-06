Voces tucumanas en la noche de Diputados: críticas a Pettovello, pedidos a Jaldo y festejo bussista

ALIMENTO RETENIDO “PETTOVELLO DEBE VENIR A EXPLICAR”

El diputado Pablo Yedlin (Unión por la Patria) hizo uso de la palabra durante la etapa de las cuestiones de privilegio. Comenzó con una chicana destinada al presidente, Javier Milei. “Iba a plantear una cuestión de privilegio contra él, pero como no sé si está en la Argentina, si sigue de viaje o si está visitándonos... ha pasado el 20% de la gestión fuera del país y aún no ha recorrido las provincias argentinas. Le queda tiempo, esperemos que lo haga”, reprochó Yedlin. E inmediatamente arremetió contra la ministra de Capital Humano de la Nación, Sandra Pettovello. “Avisamos que nos parecía un poco riesgoso poner a la cabeza de Capital Humano a una persona sin experiencia en la gestión, en políticas de trabajo, de educación, de desarrollo social y de cultura. Nos parecía que no iba a poder, y definitivamente no pudo. El Indec nos anunció un aumento enorme en la desigualdad en la Argentina, el aumento de la pobreza; en este Gobierno aumentó la pobreza, y sobre todo en los deciles más atrasados”, criticó el ex senador. Seguidamente aludió a la situación generada a raíz de la retención de alimentos, por parte de esa cartera. “Debía repartir alimento y dejó que se pudra en los depósitos, por motivos que aún no entendemos. Y cuando la Justicia ordenó repartirlos, lo hizo mal, a través de intermediarios que no tenían la capacidad. Y después de todo esto llama a los ministros de Desarrollo Social de las provincias para ver cómo le resuelven el problema de la distribución de alimento”, dijo Yedlin. Y cuestionó que no haya ido a Diputados: “Debe venir a explicar qué hará con la pobreza en la Argentina”.