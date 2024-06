Caso Loan: Bullrich dijo que usarán equipos para “revisar panzas de animales”

Asimismo, la funcionaria dijo que el Presidente estaba al tanto de la búsqueda: “Había hablado varias veces con él cuando estaba de viaje. Lo llamé en España, Alemania y Praga. Él estaba al tanto. Lo mantuve informado. Le di información y admití las dificultades que teníamos. Días más tarde, cuando regresó, le llevé un informe. El Presidente estaba muy interesado en conocerlas. Le dije que no quería abandonar la búsqueda en el terreno. Me respondió que haga lo que los expertos me dijeran”.