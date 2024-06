Coverhits celebra los 40 años de Jon Bon Jovi y su banda

El grupo, integrado también por Mauro Ammar (voz principal), Juan Carlos Palavecino (bajo), Jorge Trujillo (guitarra), Iván Trujillo (coros) y Diego Fuentes (teclados), interpretará grandes clásicos como “You give love a bad name”, “Always, it's my life” y “Bed of roses” y canciones de gran parte de toda la discografía del compositor. Seguramente no faltará “Livin’ on a prayer”, otro clásico popular que, a su pesar, no le agradó mucho a Bon Jovi.