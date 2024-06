San Martín de Tucumán y un gran dilema: ¿cuál será el plan de Diego Flores para enfrentar a Deportivo Maipú?

Claro; Banegas había mal acostumbrado al hincha “santo”. Sus constantes proyecciones y sus ataques incisivos se extrañaron demasiado en la “tacita de plata”. Es que, en lo que va de la temporada de la Primera Nacional, el ex Central Córdoba marcó tres goles (Gimnasia de Jujuy, en la primera rueda, Chaco For Ever y Patronato) y brindó dos asistencias. Mientras que en la Copa Argentina, también aportó lo suyo, con dos tantos claves para estirar hasta los penales la definición contra Almirante Brown.