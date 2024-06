Hasta CFK tuvo que ver en el descenso de River Plate hace 13 años atrás

Por entonces la jefa de Estado era Cristina Fernández de Kirchner, que estaba a muy pocos meses de revalidar el mandato como presidenta de la Nación. El ex árbitro destacó, además, que Grondona incluso lo volvió a llamar en el entretiempo del partido: “Julio me llamó y me dijo: ‘¿Por qué no cobró ese penal a favor de River?’. Al día de hoy todavía no sé por qué Pezzotta no lo cobro. ‘No, Guillermo. Esto nos mata’, fue el textual de Julio. Mi mujer está de testigo”.