Qué dice el mito del Pomberito, el ser que mencionó la abuela de Loan

Sin embargo, si no se le respeta o no se le cumplen las ofrendas, el Pomberito puede volverse un enemigo peligroso. Puede provocar accidentes en el hogar de quienes no le cumplen, como puertas que se cierran solas o utensilios que caen misteriosamente. Además, se escuchan pasos y voces por la noche en los alrededores de la casa de quienes lo han enemistado. En el bosque, su lugar preferido de venganza, intenta desorientar y extraviar a sus víctimas con engaños.