Luis Caputo, ante empresarios de la construcción: “Estamos en franca recuperación”

El ministro apuntó contra el gobierno de Alberto Fernández. "Cuatro años más de kirchnerismo nos llevaban a Venezuela. Después de 20 años de desastre y de 100 años de hacer las cosas mal eso tiene sus consecuencias. Milagros no se pueden hacer y es una de las razones por las que los países tratan de no hacer macanas, porque salir de esas macanas no es gratis, como siempre heredamos lo peor de las tres crisis”, señaló.