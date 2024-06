Fernando Burlando se sumará como abogado de la familia de Loan: “Se perdió mucho tiempo”

El abogado también reflexionó sobre la gravedad del delito de trata de personas, subrayando la necesidad de una respuesta inmediata y firme. “Esto se ha metido en todos los hogares. No podemos permitirnos que esto le pase a ninguna criatura. Parece que vivimos en una realidad del pasado”, declaró Burlando, agregando: “La trata no es broma, es algo que existe no solo en Argentina. Lo primero que hay que entender es que esto es una triste realidad”.