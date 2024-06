Sánchez estuvo al servicio de la causa nacional

“Vine a ver a mis amigos porque eso te deja el rugby: mucha amistad”, reconoció Ignacio Maestro Puch. La presencia del jugador de fútbol despejó la duda planteada por Allori. El ex ex Atlético Tucumán no dejó pasar la oportunidad de ir a Lawn Tennis, donde jugó al rugby, antes de tener que reportarse nuevamente el 27 de junio en Independiente que seguirá buscando una identidad futbolística en la Liga Profesional. Lo hará con nuevo técnico, Julio Vaccari, que sucederá a Carlos Tevez.