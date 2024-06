El valor del Norte en la gesta de la Independencia

Esto no hace más que reafirmar la idea de que todo aquello que sucede en el norte se encuentra en un segundo o tercer escalafón en la escala de valoraciones nacionales. Si no de qué otro modo se explica el hecho de que la batalla de Vuelta de Obligado, que no fue más que una escaramuza fluvial, constituya un feriado nacional y la Batalla de Tucumán no.