Javier Milei defendió sus medidas y cargó otra vez contra la casta

“Estamos doblegando la inflación. Frente a otros casos de estabilización, nosotros no tuvimos que ir a la hiperinflación previa para que se licúen los salarios reales, no expropiamos, no se violentó el derecho de propiedad, no hicimos controles de precios, ni directos ni inducidos, y tampoco fijamos el tipo de cambio”, indicó el jefe de Estado, luego de recibir la medalla Hayek de la Asociación liberal del mismo nombre, en la ciudad de Hamburgo, Alemania.