La Leona tucumana viralizó un tierno costado de su papá ex Puma

“Cargaditas, no, pero si me dijeron que estoy más viejito y blando que antes”, contó papá Sauze. “Que haya estado en un Juego Olímpico y un Mundial, ya fue tremendo y ahora el segundo Juego… me quebré más”, explicó el ex apertura el motivo su sentimientos desbordaos. Además, papá podrá estar presente en cada uno de los partidos. “A los Juegos anteriores no pude ir porque había pandemia. Ahora me dijo que ya había comprado entradas para mí”, explicó.