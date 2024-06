Franco Colapinto destacó en la qualy, pero una falla lo dejó sin la pole position en Barcelona: “Estoy muy caliente”

Colapinto explicó que su salida al pasto fue causa de la falla que tenía en la curva final. “Pasé por la línea, vi el tiempo, vi que quedé segundo y no miré más para adelante. Estaba a las puteadas adentro del casco, menos mal que no tenía la radio abierta. No miré más para adelante y me fui al pasto. Menos mal que lo salvé porque ya veo que hacía una bandera roja y me sacaban el tiempo, lo último que me faltaba”, indicó.