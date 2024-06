¿Arte, extraterrestes o religión? Las teorías que suscita una estructura metálica hallada en el desierto

Podría ser una imagen sacada de la serie Black Mirror de Netflix o de la película “2001: Odisea del Espacio”, pero no lo es. Se trata de un objeto encontrado literalmente en el medio de la nada. La misteriosa estatua espejada de tres metros de altura hallada en el desierto de Mojave (Nevada, Estados Unidos) captó la atención de residentes y turistas por igual, según reportó el diario The New York Times.