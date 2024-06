El particular corte de pelo del “Dibu” Martínez en la Copa América: ¿a quién hace referencia?

El “Kun”, campeón del certamen en 2021 en Brasil, cargó la copa hasta el centro del campo de juego, donde la colocó sobre una plataforma. Tras dejar el trofeo, el ex delantero no pudo resistir la tentación, y le dio un beso al galardón que supo levantar tres años atrás. Cabe recordar que el ex jugador de Independiente y Manchester City, entre otros, vive en Miami desde hace un tiempo.