Pierde a una pieza clave: Nahuel Banegas se va de San Martín de Tucumán

Si bien los futbolistas ya habían retornado a las prácticas en el predio, Flores no contó con Banegas. El lateral decidió no formar parte de los entrenamientos, hasta que no se resuelva su situación. En ese sentido, su representante Esperon llegó a un acuerdo con la CD del "santo" y Banegas firmará la desvinculación en las próximas horas. Cabe destacar que hace unos días el lateral le habría hecho saber, a la CD y a Flores, su intención de marcharse.