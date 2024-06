Escándalo en Gran Hermano: los fans de "Furia" encerraron e insultaron a Catalina

Como era de esperarse la expulsión de Juliana fue tan polémica como su estadía de la casa. Si bien no se mostró sorprendida por la decisión del público, no se quedó callada e insultó a Los Bro antes de irse. "No me saluden asquerosos y falsos", les dijo mientras buscaba su valija para salir. También abrazó a sus aliados, Emmanuel y Darío, y les aconsejó que se mantengan unidos de cara a la final del reality que será el 7 de julio.