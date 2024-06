Quién es Juan Ramos Padilla, el juez twittero que mandó a la cárcel a José Alperovich

Según un abogado consultado por aquel medio, tiene “el peor” concepto sobre Ramos Padilla. “No es algo personal, no me refiero a su vínculo conmigo, no tengo nada que decir, en absoluto, pero su labor deja mucho que desear. Él siempre priorizó la ideología militante por sobre la aplicación de la ley penal. Lo que cuestiono es su equidad e imparcialidad, dos elementos indispensables para dictar justicia”, dijo.