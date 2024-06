La condena a Alperovich: tres testigos y dos profesionales quedaron en la mira de la Justicia

Sedler, entre otras cosas, señaló que “los hechos denunciados como violación pueden producir estrés postraumático y es algo que no se notaba en este caso”. “Yo detecté la presencia de un trauma, pero no pude detectar su origen”, detalló. Tras ella declaró Paula Sánchez Ayala, quien avaló el informe de Sedler, aunque aclaró que no conocía a la denunciante, que ella no le había hecho ningún test y que sólo había leído lo que había escrito su colega.