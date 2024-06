Osvaldo Jaldo: “Necesitamos un peronismo nacional donde surjan nuevos líderes”

“No veo ningún liderazgo a nivel nacional -advirtió- y hoy veo que el peronismo está actuando en forma dispersa. No hay una conducción, no hay un camino y no hay una política. Por más que nosotros seamos oposición, tenemos que tener una política como oposición y eso no lo veo. Cada uno de los sectores del peronismo tiene un proyecto institucional y político diferente -dijo-. Por este camino y en estas condiciones, no nos va a llevar absolutamente a ningún lado. De una vez por todas tiene que aparecer un liderazgo a nivel nacional. El peronismo tiene que hacer un mea culpa y cambiar fundamentalmente de planificación de proyectos y también de personas. Si la gente votó diferente es por algo y se tienen que empezar a notificar a aquellos que la gente no los votó, que eligió otro proyecto político”, aseguró.