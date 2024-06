Con emoción, Fátima Florez develó si sigue enamorada de Javier Milei y contó cómo eran en la intimidad

Con la voz quebrada y los ojos llenos de lágrimas, añadió: “Me da mucha emoción que la gente, después de tantos años, me elija, me acompañe en las temporadas de verano, me acompañe en este Luna Park tan importante para mí. Me emociono de verdad, porque me llega al corazón, porque es mi pasión, es mi amor. Mi amor es el público”.