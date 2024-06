Los “besos” de los perros: qué riesgos supone dejarse lamer por las mascotas

Sea un signo de amor o no, canjeamos los abrazos a nuestro perro por lameduras que se asemejan a besos. Somos conscientes de que quizás no sea lo más higiénico, sin embargo no podemos resistirnos. La incógnita surge al pensar si esta práctica supone algún riesgo para nuestra salud o de lo contrario podemos seguir con la rutina de besos y abrazos.