Teatro Mercedes Sosa: 25 años de chaya, harina, albahaca y toda la alegría

- Tengo hermosos recuerdos de cada vez que fui a Tucumán, que tiene algo mágico. Me acuerdo cuando fui récord en Trancas, en el Festival del Caballo, en Burruyacu o en el Atahualpa. Son festivales que me marcaron muchísimo porque la gente está presente, enganchada en todo momento. Me acuerdo una vez en Lules, la única vez que nevó. Yo cantaba bajo la nieve y la gente, impresionante, no se movía. Los tucumanos tienen eso tan especial, me acompañan masivamente.