Eurocopa 2024: las grandes estrellas que se perderán el torneo

El ex delantero de Inter, Roma y Manchester Ciy, que marcó 25 goles en 46 partidos en el Fenerbahce turco esta temporada, y que hizo historia con su selección al disputar el Mundial de Brasil 2014, no pudo evitar el flojo papel de Bosnia en las Eliminatorias, que lo dejaron al margen de la Eurocopa: quedó quinto en su grupo, a 13 puntos de la zona de clasificación. Con 38 años, todo indica que no podrá disputar el certamen continental en su carrera.