A lo Passarella con Redondo: el polémico pedido a un jugador de Brasil antes de la Copa América por el color de pelo

El lateral derecho Yan Couto reveló que tuvo que quitarse el tinte rosa de su cabello al sumarse a la concentración de la selección brasileña para la Copa América. “Fue una petición, básicamente. Me dijeron que el rosa era medio extravagante o así. Yo no lo veo así, pero lo respeto. Me lo pidieron y lo hice”, dijo el futbolista en diálogo con el portal Uol.