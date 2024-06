El difícil momento que atravesó “Kun” Agüero al quedar en medio de la tormenta en Miami

“No suelo compartir mi día entero en redes, pero hoy sentí la necesidad de hacerlo ya que después de lo que νίνί cuando me sacaron de Las Leonas, situaciones repentinas e inesperadas me han generado muchas veces miedo. Hoy sorteé muchas cosas inesperadas complicadas y todas con una entereza seguridad que hacía mucho no sentía. Me voy a dormir con una sensación de satisfacción personal, un beso a todos”, indicó.