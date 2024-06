"El equipo no venía bien", las polémicas declaraciones de Sampaoli respecto a la Selección argentina

“Yo me hago cargo de lo mío. En toda mi carrera, siempre supe que no me podía hacer cargo de las alegrías y de las tristezas del público”, dijo Jorge Sampaoli respecto a su pasado en la Selección argentina. “Si no fuese así, me estaría comiendo la película que el sistema te propone”, explicó a un medio español el entrenador que estuvo al frente del equipo durante el Mundial de Rusia 2018.