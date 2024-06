Cisneros arremetió contra Terraf y anticipó que pedirá un juicio político

Cisneros también denunció que el Tribunal de Cuentas no hizo observaciones durante el alperovichismo, cuando hubo puentes caídos y obras públicas con deficiencias. “Si Terraf hubiese sido un funcionario probo, no se hubieran cometido todas las tropelías que se cometieron en esos 12 años de gestión. Si Terraf hubiese actuado como corresponde, no habría habido hospitales, escuelas y puentes caídos”, arremetió.