Comenzó en el hockey, hizo una pausa para probar suerte en el fútbol de San Martín y ahora logró conjugar sus dos pasiones

“Un preparador físico de mi ex club me comentó que estaba entrenando en Universitario; entonces me fui para ahí. Decidí cambiarme y estoy adaptándome”, aseguró la jugadora que disfruta de su regreso al hockey, pero que no le cierra las puertas al fútbol profesional. “Me gustaría hacer una prueba el año que viene para ver si quedo. Ahora no me dan los tiempos con la Facultad y el fútbol me apasiona”, concluyó.