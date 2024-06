Caputo: “La oposición tiene un único objetivo y es voltear a este gobierno”

Durante uno de los tramos del diálogo televisivo, el titular del Palacio de Hacienda sostuvo: “Todos sabemos que la ley es buena, la oposición sabe que la ley es buena. Y como dije en una charla el otro día: esa es la razón por la cual no la votan. Justamente, la razón por la que no la votan es porque es buena”. Para Caputo, “hoy la oposición está con un solo objetivo... No digo la oposición toda sino la oposición que ya sabemos... que es tratar de voltear este Gobierno. Es obvio. Es así”.