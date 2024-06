Trama policial en una Roma de entreguerras

Toda lectura es una recreación, desde la propia subjetividad, de ese mundo ficcional creado. En mí queda resonando la tensión entre el deseo del personaje y su deber. Si encontrara a “el equilibrista”, me sentaría con él, en ese café en la Via dell´Orso, me dejaría llevar por el sonido del río Tíber, pediría un cafecito y le preguntaría: -Balesandri, ¿qué hizo con su deseo? ¿Qué hizo con sus frustraciones? Balesandri, digno hijo de Zuppi, me hizo pensar, me quedé con muchas preguntas.