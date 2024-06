Atlético Tucumán quiere un 2025 a pleno en el nuevo Centro de Alto Rendimiento

El crecimiento deportivo de Atlético en Divisiones Inferiores no fue de la mano con lo edilicio. En realidad, el complejo José Salmoiraghi fue adaptándose a las necesidades hasta que no dio abasto. Por este motivo, desde hace tiempo algunas categorías comenzaron a entrenarse en el complejo privado Distrito Futshow, ubicado en Avenida Belgrano y casi Camino del Perú. Pero no fue suficiente.