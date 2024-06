Video: una manicura atendió a una famosa cantante, sufrió malos tratos y la denunció en las redes sociales

El relato de la manicura que se volvió viral

A través de la cuenta @diablastudio compartió el indignante video que se hizo viral. “Atendí una cantante del underground argentino y como mi jefa no podía, me pidió si yo me podía quedar. Cabe aclarar que mi horario es de 9 a 18 así que yo no tomo turnos después de ese horario, pero ella quería que la atiendan a las 19”, explicó.