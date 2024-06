Javier Milei arremetió contra Miguel Ángel Pichetto por defender las jubilaciones de privilegio

Tras estas palabras, Milei salió al cruce y, sin nombrarlo, aludió al ex candidato a vicepresidente. “Yo puedo estar ocho años si todo sale bien. Después, voy a tener que salir a laburar. Me tengo que ocupar activamente de hacer cosas que están bien, si no el día después me quedo sin laburo y me cago de hambre”, introdujo el Presidente. “Qué conferencias voy a vender el día después sí fui un desastre como Presidente”, insistió, consignó Infobae.