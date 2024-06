Ricardo Arriazu analizó la situación del país y dijo: "No es conveniente un nuevo salto cambiario"

“Tenemos que estabilizar dejando de emitir y estabilizando el tipo de cambio nominal. Detrás de las dos está la situación fiscal. Si tengo déficit no puedo dejar de emitir y no tengo superávit externo. La madre de todos los problemas es el fiscal pero no basta con eso”, dijo. “Un pequeño cambio de actitud genera problemas cambiarios y problemas de los precios y la inflación”, alertó.