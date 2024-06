Video: dejó atado a su perro en la puerta de una farmacia y se lo robaron

Sobre los ladrones del perro indicó: “Eran dos personas. Yo no me di cuenta, pero cuando lo estaba atando a Moro, uno de ellos, de remerita blanca, ya me estaba viendo y se colocó detrás del paredón. Yo al perro lo veía, pero cuando me di vuelta para agarrar el medicamento y me dirijo a la caja, ya no lo vi más. El cómplice que viene atrás cruzó el semáforo en rojo y me agarró el perro”.