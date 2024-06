Bregman cuestionó los viajes de Milei al exterior: "Tiene más millas que Marley"

Fuertes críticas

Por último, Bregman destacó que durante ese viaje, el jefe de Estado se alojó en un hotel de U$S500 la noche, y luego “fue a ver a otro amigo, Elon Musk”. "Volvió a Estados Unidos pero ya no en avión comercial porque descubrió que su figura era de alto riesgo. Eso lo percibió. No percibió que hay pobres y que los jubilados no llegan a fin de mes pero sí que su seguridad personal podía esta en riesgo”, criticó.